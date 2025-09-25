Ferreras, sobre la polémica de las pulseras antimaltrato: "Funcionan, pero no adecuadamente. Es evidente"

El presentador y director de Al Rojo Vivo ha destacado los datos contradictorios y las reflexiones contrapuestas que han dado en el Gobierno sobre este asunto, señalando que el "desconcierto es monumental".

Antonio García Ferreras ha criticado los "datos contradictorios" y las reflexiones contrapuestas que han dado en el Gobierno tras los fallos en las pulseras antimaltrato.

El presentador y director de Al Rojo Vivo ha recordado que, desde que se hizo público este fallo, han pasado de decir que no ha habido ningún problema a reconocer que hubo fallos técnicos. "Dicen que el sistema funciona, pero piden disculpas", ha destacado.

Ferreras ha reconocido que está muy bien que ahora Igualdad se pronuncie sobre este asunto y pida perdón, pero señala que esto no se entiende si se supone que todo funcionaba correctamente como defendían en un primer momento. "Es cierto que luego dijeron que sí hubo algún fallo", ha recordado.

De esta forma, ha criticado que el desconcierto sobre este asunto sea "monumental", señalando que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido en defensa de la ministra de Igualdad argumentando que el sistema funciona. "Funciona, pero no adecuadamente. Eso es evidente", ha aclarado el presentador.