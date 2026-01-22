Ferreras, tras las palabras de Ayuso sobre los trenes atacando a Puente: "Mezcla las estaciones con nombre de mujer, con la Agenda 2030... le ha faltado hablar del 'wokismo'"

El presentador de Al Rojo Vivo advierte de que no sabe si el PP mantendrá la línea de contención tras la tragedia, pero subraya que "quien está yendo claramente al ataque es Ayuso", y califica de "alucinantes" las declaraciones de la presidenta madrileña en una entrevista en Onda Madrid.

En dicha entrevista, la presidenta ha interpretado que la tregua política producida tras la tragedia ferroviaria del domingo no es un gesto de respeto, sino —según ella— una imposición del Gobierno para evitar críticas. "Lo que no puede ser es que impere la ley del silencio", ha subrayado, acusando al Ejecutivo de intentar "ganar tiempo, como en el apagón, para buscar culpables".

Ayuso también ha cargado duramente contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, al que acusa de haberse "dedicado a hacer propaganda, con propuestas sin rigor y utilizando medios del Ministerio para ver quién habla de él en las redes, que usa solo para insultar".

En su ataque al Gobierno, la presidenta madrileña ha adoptado además argumentos habituales de Vox, responsabilizando a la ideología de la situación. En este sentido, afirmó: "Son trenes con mucha Agenda 2030, cartas en cinco idiomas… Yo llego a una estación con nombre de mujer, pero lo que quiero es llegar puntual y con vida. Punto. Quiero mis trenes de siempre". A su juicio, "hay mucha floritura alrededor de la gestión, pero no hay verdad".

Para Ferreras, el ataque de Ayuso resulta "alucinante", ya que, en su ofensiva contra el Gobierno y contra Óscar Puente, "mezcla estaciones con nombre de mujer, la Agenda 2030… y solo le ha faltado mencionar el 'wokismo'".

