Ferreras, a la ministra de Igualdad: "¿No tiene nada que decir de Paco Salazar? ¿Solo de Julio Iglesias?"

"¿Ana Redondo no tiene nada que decir sobre la caza de brujas que se hizo a las víctimas en el PSOE?, ¿no tiene nada que decir de esas víctimas?, ¿solo de las de Julio Iglesias?", reflexiona Antonio García Ferreras.

Además de las acusaciones por presuntas agresiones sexuales, las dos extrabajadoras que han denunciado a Julio Iglesias han relatado que el cantante las obligaba a hacerse recurrentemente pruebas de enfermedades de transmisión sexual (ETS) y que a veces los resultados le llegaban directamente a él. "Es una investigación muy bien trabajada y muy seria", asegura Antonio García Ferreras, que destaca "que es un trabajo de tres años de investigación periodística".

Por otro lado, el presentador de Al Rojo Vivo critica la hipocresía de algunos partidos con las denuncias a Julio Iglesias: "Qué sensible el PP de Madrid para esas denuncias por agresión sexual a Julio Iglesias, al que defienden, y cómo se aceleran en el PSOE por presunta agresión sexual".

Antonio García Ferreras critica la actitud de Ana Redondo: "La ministra de Igualdad está de perfil tapadita y muy poco contundente con las denuncias por acoso sexual a Paco Salazar". "Se ha escondido con las denuncias a Paco Salazar, que es una auténtica vergüenza para el PSOE y para el Gobierno, y ahora Redondo dice que lo de Julio Iglesias es muy serio", critica Ferreras el doble rasero de la ministra de Igualdad, que asegura que está con las víctimas.

"¿Qué víctimas?, ¿las de Salazar no?, ¿las de Tomé tampoco?", se pregunta el presentador, que afirma que "hay un mosqueo importante en muchas mujeres dirigentes y militantes del PSOE que llevan mucho tiempo jugándosela con el feminismo". "¿La ministra de Igualdad no tiene nada que decir sobre lo de Salazar?", se pregunta Antonio García Ferreras, que concluye: "¿No tiene nada que decir sobre la operación y caza de brujas que se hizo a las víctimas en el PSOE?, ¿no tiene nada que decir de esas víctimas?, ¿solo de las de Julio Iglesias?".

