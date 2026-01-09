Ferreras, sobre los mensajes de Mazón a Feijóo el día de la DANA: "Queda en evidencia, una vez más, que es un mentiroso patológico"

El presentador ha reaccionado a la conversación que mantuvo Mazón con Feijóo el día de la DANA, recordando que, en el Congreso, el expresident aseguró que no supieron que había muertos hasta el día siguiente.

Carlos Mazón aseguró, sobre el día de la DANA, que "nadie sabía que la gente se estaba ahogando hasta las 05:00 horas de la mañana del día siguiente", es decir, del 30 de octubre.

No obstante, los mensajes que Alberto Núñez Feijóo ha hecho llegar al Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, después de que la magistrada los solicitase, demuestra que al líder del PP ya le comentó a las 23:25 horas del día de la tragedia que ya estaban "apareciendo muertos en Utiel" y que iban "a aparecer bastantes más".

"Un puto desastre va a ser esto, presi", llega a asegurar Mazón, antes de vaticinar que "van a ser decenas (de muertos) seguro".

Antonio García Ferreras ha reaccionado a esta conversación, asegurando que con estos mensajes queda en evidencia, una vez más, que el expresident de la Comunidad Valenciana es "un mentiroso patológico".

"En el Congreso dijo que hasta el día después no se enteraron de que había muertos", ha recordado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.