Ferreras, sobre Mazón: "Escucha la palabra víctimas y desaparece"

El presentador de Al Rojo Vivo ha criticado duramente la actitud de Carlos Mazón en el aniversario de la DANA: "Sigue aferrado a sus mentiras, a sus trampas y a sus silencios", y evidencia "su incapacidad para asumir la responsabilidad política que le corresponde".

Antonio García Ferreras ha criticado la actitud de Carlos Mazón en el aniversario de la DANA, "una de las peores tragedias vividas en España". Lejos de mostrar empatía o acercarse a las víctimas, el presidente valenciano no deja de sorprender al insistir en acudir al funeral de Estado, pese a que las víctimas han dejado claro que no le quieren allí.

"El presidente Mazón escucha las palabras de las víctimas… y desaparece", ha señalado Ferreras.

El presentador y director de Al Rojo Vivo ha recordado que, un año después de la tragedia que dejó 229 víctimas mortales, Carlos Mazón "sigue aferrado a sus mentiras, a sus trampas y a sus silencios".

Ferreras ha denunciado también "la incompetencia, la falta de transparencia y la opacidad" del presidente valenciano, así como "su incapacidad para asumir la responsabilidad política que le corresponde".

