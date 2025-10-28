Ahora

un año de la dana

Ferreras, sobre Mazón: "Escucha la palabra víctimas y desaparece"

El presentador de Al Rojo Vivo ha criticado duramente la actitud de Carlos Mazón en el aniversario de la DANA: "Sigue aferrado a sus mentiras, a sus trampas y a sus silencios", y evidencia "su incapacidad para asumir la responsabilidad política que le corresponde".

ferreras

Antonio García Ferreras ha criticado la actitud de Carlos Mazón en el aniversario de la DANA, "una de las peores tragedias vividas en España". Lejos de mostrar empatía o acercarse a las víctimas, el presidente valenciano no deja de sorprender al insistir en acudir al funeral de Estado, pese a que las víctimas han dejado claro que no le quieren allí.

"El presidente Mazón escucha las palabras de las víctimas… y desaparece", ha señalado Ferreras.

El presentador y director de Al Rojo Vivo ha recordado que, un año después de la tragedia que dejó 229 víctimas mortales, Carlos Mazón "sigue aferrado a sus mentiras, a sus trampas y a sus silencios".

Ferreras ha denunciado también "la incompetencia, la falta de transparencia y la opacidad" del presidente valenciano, así como "su incapacidad para asumir la responsabilidad política que le corresponde".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La mentira de Mazón sobre su 'complicado' trayecto desde el Palau al CECOPI: ni llovía ni había tráfico
  2. ¿Qué cambia con Junts en la "oposición"? El futuro de una relación que ya estaba rota con el Gobierno de Sánchez
  3. El PSOE justifica al juez del caso Koldo que retiró un millón de euros de su cuenta entre 2017 y 2024 para pagos en efectivo
  4. Privatizar hospitales públicos, el negocio que el PP lleva en su ADN y que sigue causando problemas en toda España
  5. Jamaica comienza a sentir el impacto del "catastrófico" del huracán Melissa que ya deja siete muertos en el Caribe
  6. DIRECTO | Huelga de estudiantes contra el acoso escolar (y 48 horas de paros en la enseñanza media en Galicia)