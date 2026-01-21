Ferreras: "La limitación de velocidad en el tramo Madrid-Barcelona ha sido un cachondeo"

El presentador y director de Al Rojo Vivo carga contra la gestión de Adif tras la nueva rectificación en la línea AVE Madrid-Barcelona: denuncia improvisación, falta de transparencia y recuerda que los maquinistas alertan de incidencias desde hace meses.

Adif ha vuelto a rectificar por segunda vez en menos de 24 horas en la gestión de la limitación temporal de velocidad en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Aunque a primera hora de este miércoles se anunció el levantamiento de la restricción, una nueva denuncia presentada por un maquinista ha obligado a reimplantarla nuevamente entre los puntos kilométricos 100 y 178, según han confirmado fuentes del Ministerio de Transportes a laSexta.

El presentador y director de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, ha sido especialmente crítico con la gestión de esta situación. "Ha sido un auténtico cachondeo la gestión de la limitación de velocidad en el tramo Madrid-Barcelona: que si sí, que si no, que rectificamos…", ha denunciado.

Ferreras ha querido matizar, además, que esta situación dista mucho de la normalidad. "Esto no es lo habitual. Los maquinistas llevan hablando de incidencias desde agosto. Durante estos meses, ¿se ha limitado temporalmente la velocidad? ¿Sí? ¿No? Deberíamos saberlo", ha subrayado, reclamando mayor transparencia.

Al mismo tiempo, ha advertido de que la controversia empieza a tener consecuencias políticas: "El ambiente político se empieza a calentar, y mucho".

