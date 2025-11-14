Ferreras, sobre el lanzamiento de huevos a Rubiales por parte de su propio tío: "Es la España cañí, pero también la real"

En la presentación del libro del expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, recibió tres huevazos, ¡ojo!, de su propio tío. En el vídeo se puede ver este insólito momento, así como la reacción de Antonio García Ferreras.

El que fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, publicaba este jueves el libro 'Matar a Rubiales', pero el evento no fue precisamente tranquilo. Rubiales recibió tres "huevazos" y no precisamente de alguien desconocido: fue su propio tío el que se los propició.

"Esta también es la España real", reacciona Antonio García Ferreras tras ver en Al Rojo Vivo un divertido vídeo de este momento, sin duda, un tanto surrealista: "Luis Rubiales atacado 'a huevazos' por Luis Rubén Rubiales, su tío (...) Es la España cañí, pero también la real", sentencia Ferreras.

En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia, donde tras el lanzamiento de los huevos, el propio Rubiales se levanta, supuestamente en defensa de una mujer embarazada que estaba en la sala, y varios asistentes tuvieron que pararle.

