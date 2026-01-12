Ferreras, tras devolver el exjefe de gabinete de Mazón su móvil con todo borrado: "Mazón y Cuenca se han estado riendo de los muertos"

"Tanto Mazón como Cuenca se han estado riendo, pero no de nosotros, ni de los valencianos, sino de las víctimas, de los muertos y de sus familias", lamenta Antonio García Ferreras.

La exconsellera Salomé Pradas y el exjefe de gabinete de Carlos Mazón en la Presidencia de la Generalitat, José Manuel Cuenca, fueron citados por la jueza de Catarroja para aclarar las posibles contradicciones de sus declaraciones previas. Ambos han sido recibidos a gritos por los familiares de las víctimas de la DANA a la entrada de su careo ante la jueza. Según fuentes presentes en la sala, Salomé Pradas ha sido muy contundente, pero no ha evitado las lágrimas en su declaración.

Antonio García Ferreras destaca en el vídeo cómo las víctimas quieren "sobre todo, la verdad" y saben que "la gente de Mazón están mintiendo", e, incluso "se mienten entre ellos" y "borran sus teléfonos". El periodista enseña las declaraciones de varios familiares de las víctimas antes del careo entre Pradas y Cuenca exigiendo "la verdad". Tras el careo, Ferreras enseña cómo Cuenca "abandona protegido por la Guardia Civil los Juzgados": "Es el compañero de pisó de Mazón y quien ha dicho que todo su teléfono ha desaparecido y que no conserva nada de aquellos días".

"Tanto Mazón como Cuenca se han estado riendo, pero no de nosotros, ni de los valencianos, sino de las víctimas, de los muertos y de sus familias", lamenta muy duro el presentador de Al Rojo Vivo después de que Cuenca haya devuelto su teléfono móvil con todo borrado. Por su parte, el periodista Carlos Segovia destaca la actuación de la jueza: "Si no fuera por la jueza no tendríamos este careo, este careo se produce porque Salomé está diciendo cosas fueres y aparentemente reales". Además, el periodista recuerda que "Salomé Pradas nos estuvo mintiendo durante semanas y ocultando información" hasta ahora y destaca que Cuenca, "probablemente sea la persona junto a Mazón que más sabe lo que hizo Mazón".

