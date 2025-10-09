Ferreras critica que Mazón siga en su cargo casi un año después de la DANA: "Es insoportable, indecente e insultante"

El presentador ha señalado que la dirección nacional del PP sabe que lo mejor que podría hacer es dimitir. Sin embargo, ha decidido resistir, entre otras cosas, porque las encuestas reflejan que con Vox pueden volver a gobernar.

Casi un año después de la DANA que sesgó 229 vidas en Valencia, Carlos Mazón sigue eludiendo cualquier responsabilidad. En una rueda de prensa ha llegado a asegurar que parecía que había una "competición" entre la delegada del Gobierno y él para ver "con cuántos alcaldes había hablado uno más que otro".

"No sé cuántas vidas salva eso ni cómo mejora la gestión de la emergencia", ha llegado a decir.

Unas declaraciones a las que Antonio García Ferreras ha reaccionado en Al Rojo Vivo. "No, si lo mejor es que esté en El Ventorro, que no salga de allí", ha respondido con ironía.

El presentador ha señalado que hasta la dirección nacional del PP sabe que lo mejor que podría hacer es dimitir. Sin embargo, ha decidido seguir resistiendo. "Como encima en las encuestas sale que hasta con Vox pueden volver a gobernar, no lo hacen", ha criticado.

Un momento que ha aprovechado para dejar claro que le parece "insoportable, indecente e inaceptable" que casi un año después de la tragedia, Carlos Mazón continúe siendo el president de la Comunidad Valenciana.

