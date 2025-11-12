Ferreras, sobre la comparecencia de Mazón en la comisión de Les Corts: "73 preguntas y no respondió a ninguna"

El presentador y director de Al Rojo Vivo ha calificado de "otra comparecencia indigna" la intervención de Carlos Mazón en la comisión de Les Corts, marcada por la polémica tras la declaración de Vilaplana ante la jueza y las llamadas con Salomé Pradas del 29 de octubre.

Antonio García Ferreras ha valorado la comparecencia de Carlos Mazón en la comisión de Les Corts, celebrada en medio de una nueva polémica tras conocerse la declaración de Vilaplana ante la jueza y el contenido de las llamadas con Salomé Pradas aquel 29 de octubre. Para Ferreras, fue "otra comparecencia indigna".

El periodista ha lanzado la gran pregunta que Mazón aún no responde: "¿Cómo cojones se queda en la comida cuando la gente se está ahogando y cuando tiene información de lo que está pasando?". Y ha añadido: "Es incomprensible".

Durante su intervención, Mazón pronunció un discurso de 23 minutos en el que, fiel a su estilo, trató de presentarse como víctima. Además, aprovechó para cargar contra otras administraciones y reprochó al Gobierno no haber comparecido en Les Corts.

Ferreras ha resumido así la jornada: "73 preguntas realizadas a Carlos Mazón y no respondió a ninguna".

Y concluyó subrayando que, "una vez más, las víctimas de la DANA fueron ninguneadas por el PP y por Vox".