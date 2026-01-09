Ahora

Nuevo modelo

Ferreras califica de "difícil" vender el modelo de financiación como "progresista": "Tengo la sensación de que estamos ante una milonga"

El presentador y director de Al Rojo Vivo ha analizado el nuevo modelo de financiación autonómica, confesando que le parece que es una gran "milonga" porque el Gobierno sabe que "no va a salir".

Ferreras califica de "difícil" vender el modelo de financiación como "progresista": "Tengo la sensación de que estamos ante una milonga"

La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha desvelado los detalles de la propuesta del Gobierno para la nueva financiación autonómica. El nuevo modelo, pendiente desde 2014, repostará al conjunto de comunidades de régimen común 20.975 millones de euros más en 2027 que si se mantuviera el modelo vigente.

Antonio García Ferreras ha reaccionado a este anuncio, confesando que cree que estamos ante una "gran milonga" del Gobierno. "Saben que no va a salir", ha señalado.

Además, ha confesado que le parece que es muy "complicado" que intenten vender esto como algo "progresista".

Por su parte, sobre este asunto también se ha pronunciado en el programa Pilar Gómez, que ha confesado que le parece que Montero intenta convencernos de algo "imposible". "No puede repartirse por igual a todas cuando Cataluña ya tiene casi 5.000 millones extra", ha destacado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Los cinco presos españoles liberados por Venezuela ya han aterrizado en Barajas y se dirigen a sus ciudades de origen
  2. Feijóo mintió: admite ahora ante la jueza que no recibió ninguna información de Mazón el día de la DANA
  3. La nueva financiación daría a las comunidades casi 21.000 millones más en 2027 aunque es difícil que vea la luz
  4. Un nuevo tiroteo de agentes federales en EEUU deja dos personas heridas en Portland
  5. Irán se cierra al mundo y corta internet en un intento de controlar las protestas que sacuden el país: hay 45 muertos
  6. Luis, de trabajar 32 años como limpiabotas en el prestigioso Hotel Palace a dormir a la intemperie en las calles de Madrid