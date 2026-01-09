Ferreras califica de "difícil" vender el modelo de financiación como "progresista": "Tengo la sensación de que estamos ante una milonga"

El presentador y director de Al Rojo Vivo ha analizado el nuevo modelo de financiación autonómica, confesando que le parece que es una gran "milonga" porque el Gobierno sabe que "no va a salir".

La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha desvelado los detalles de la propuesta del Gobierno para la nueva financiación autonómica. El nuevo modelo, pendiente desde 2014, repostará al conjunto de comunidades de régimen común 20.975 millones de euros más en 2027 que si se mantuviera el modelo vigente.

Antonio García Ferreras ha reaccionado a este anuncio, confesando que cree que estamos ante una "gran milonga" del Gobierno. "Saben que no va a salir", ha señalado.

Además, ha confesado que le parece que es muy "complicado" que intenten vender esto como algo "progresista".

Por su parte, sobre este asunto también se ha pronunciado en el programa Pilar Gómez, que ha confesado que le parece que Montero intenta convencernos de algo "imposible". "No puede repartirse por igual a todas cuando Cataluña ya tiene casi 5.000 millones extra", ha destacado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.