Ferreras, sobre las acusaciones de agresiones sexuales a Julio Iglesias: "Los testimonios son desgarradores"

Antonio García Ferreras afirma que las denuncias por acoso sexual de dos extrabajadoras a Julio Iglesias "ha impactado en España": "Estamos hablando del cantante más importante de la historia de España y los testimonios son desgarradores".

'elDiario.es' recoge este martes las acusaciones de dos extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias que acusan al cantante de agredirlas sexualmente. Una de ellas cuenta que trabajó como limpiadora y cocinera en las casas del artista en Punta Cana (República Dominicana) y Lyford Cay (Bahamas) en 2021, cuando tenía 22 años. La mujer, de origen dominicano, explica en el citado medio cómo conoció a Julio Iglesias y cómo sus tareas fueron aumentando.

Una de las noches, la mujer denuncia que el artista forzó una penetración anal. "Él me quería hacer sexo anal y le digo que no, que no lo haga. Cuando él me mete los dedos muy dentro, sentí mucho dolor y le dije que no. Él siguió haciéndolo y le dije que no más de cinco veces. Le dije que no porque me dolía, obviamente, y él lo hizo. Me soltó rápidamente y buscó algo para limpiarse las manos", recuerda.

Tras escuchar estos testimonios, Antonio García Ferreras afirma que "es una noticia que ha impactado en España": "Son agresiones que se habrían producido hace tres o cuatro años". "La verdad es que el impacto es brutal porque estamos hablando del cantante más importante de la historia de España y los testimonios son desgarradores", asegura el presentador de ARV.

Por su parte, Juanma Lamet, periodista de 'El Mundo', asegura que los testimonios de estas extrabajadores son "desgarradores y muy graves": "Lo más impactante de esta noticia es que, por desgracia, nos resulta creíble y sería fulminante para Julio Iglesias". Además, el periodista destaca que este caso "nos vuelve a recordar cuatro palabras fundamentales, 'solo sí es sí' y el consentimiento tiene que estar en el centro de todo".

"Todo el mundo que trabajaba con Julio Iglesias sabía que era muy promiscuo y mujeriego", recuerda Lamet, que señala: "Yo no entro en la vida privada de nadie, pero todo lo que haga tiene que ser siempre con consentimiento". "La denuncia que hemos escuchado me parece terrible y desgarradora y toda medalla y reconocimiento que le hayan dado habrá que quitárselo cuando se demuestre, esté condenado o lo reconozca", afirma Lamet, que recuerda en el vídeo que "a pesar de que los testimonios son gravísimos hay que respeta la presunción de inocencia porque estamos en un Estado de derecho".

