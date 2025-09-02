Ahora

incendios en españa

Fernando Valladares, sobre los negacionistas climáticos: "No solo nos hacen perder tiempo y dinero, también cuestan vidas humanas"

Los incendios de este verano, amplificados por el cambio climático, ponen en riesgo cada vez a más personas. El científico Fernando Valladares advierte que se sabía lo que venía y reclama un pacto de Estado frente a la emergencia climática.

valladares

Los incendios que este verano arrasaron miles de hectáreas en España han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de una respuesta política de largo alcance. En una entrevista en Al Rojo Vivo, el científico y experto en emergencia climática Fernando Valladares ha subrayado que un pacto de Estado en esta materia es "imprescindible": "Eso no significa que vaya a resolver todos los problemas. Pero la ciencia, la biología, los números apoyan un pacto de Estado", ha recalcado.

El investigador ha recordado que lo ocurrido no ha sido una sorpresa. Tras una primavera de 2025 marcada por lluvias abundantes, que aliviaron la sequía, advirtió que esas precipitaciones favorecieron el crecimiento de vegetación de rápida respuesta. Ese verdor, sumado al verano seco y caluroso —condiciones extremas amplificadas por el cambio climático—, generó el combustible perfecto para la propagación de las llamas: "Sabíamos que venía un verano seco y que se había acumulado mucha vegetación. Se sabía y se avisó en mayo, en junio, en julio... y llegó agosto", ha señalado.

Pero los incendios no solo arrasan con ecosistemas. También ponen en riesgo cada vez a más personas. Valladares ha citado un estudio publicado en la revista Science: "La superficie quemada va disminuyendo porque los apagamos mejor y porque hay zonas que ya se han quemado. Pero lo que va aumentando es la cantidad de población expuesta a esas llamas: es una curva inversa. En los últimos 20 años, la población en riesgo ha crecido un 40%".

El científico insiste en que no se puede desligar esta realidad del calentamiento global. Para él, negar la relación entre incendios y cambio climático es irresponsable: "Los negacionistas no solo nos hacen perder la paciencia, sino también tiempo, dinero y vidas humanas. Deberíamos ser capaces, política y socialmente, de neutralizarlos o relegarlos a la anécdota. El cambio climático está detrás de los eventos más extremos y llamativos que estamos viendo. En lo que llevamos de año, y apenas comenzado agosto, ya hemos alcanzado 46 récords climáticos".

