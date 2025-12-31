Fernando González Urbaneja analiza las perspectivas económicas para 2026: "El ahorro de las familias en España esta en mínimos"

El director de la revista 'Consejeros', advierte sobre las posibles subidas de precios en 2026, la incertidumbre en los precios del petróleo, la necesidad de reforzar la vivienda social y ofrece consejos de prudencia para las familias.

Fernando González Urbaneja, periodista y director de la revista 'Consejeros', habla en el plató de Al Rojo Vivo sobre las posibles subidas de precios para 2026 y el cierre del año. El precio de las uvas ha aumentado un 32% entre noviembre y diciembre, una subida que genera "gran presión de consumo" y que deberá medirse con la tradicional cuesta de enero.

"No me fijaría tanto en la emoción de estos días desenfrenados. Tenemos una inflación cercana al 3%, excesiva en algunos sentidos, pero no es la inflación de hace cinco años, cercana al 10%", señala González Urbaneja, recomendando "tranquilidad a partir del día 7".

Respecto a los productos que más podrían subir en 2026, el periodista señala un "elemento de incertidumbre claro": el petróleo. "El efecto en los carburantes y todos los factores energéticos es significativo. Lleva varios meses entorno a 60 dólares, uno de los precios más favorables de los últimos años. De momento, démonos con satisfechos con esto. Y que dure".

Sobre la vivienda, "si se toman medidas adecuadas, habrá freno". "La vivienda de alto standing no nos debe preocupar, que los ricos se la paguen; la vivienda social, en cambio, necesita una gran oferta. Necesitamos más viviendas y rehabilitación y adaptación de espacios que puedan ser residencias. No veo que la política en España vaya orientada en ese sentido. Nos fijamos mucho en los especuladores pero uno de ellos es el Gobierno", ha zanjado.

Consejos para 2026

El periodista señala que el endeudamiento de las familias fue "una de las lecciones que aprendimos durante la crisis de 2008". Por eso, aboga por la "prudencia en el gasto". "El ahorro de las familias en España está en mínimos. Hemos vivido una temporada con alegría, pero hay que actuar con coherencia: la alegría debe ser contenida”, afirma.

