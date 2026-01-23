Fernando Berlín, sobre el tiempo que pasó en detectarse que había un Alvia siniestrado en Adamuz: "En algún momento se ha producido un error"

¿Por qué se tardó tanto en llegar al Alvia en el accidente de Adamuz? "Alguien lo tiene que aclarar porque, como es natural, puede tener consecuencias legales muy importantes", afirma en este vídeo el periodista Fernando Berlín.

Este pasado jueves, hemos conocido nuevos testimonios de pasajeros y de los primeros guardias civiles que llegaron al lugar del accidente. Con ellos se completa la cronología de lo sucedido, y lo que surge es una duda importantísima: si desde las 19:55 los servicios de emergencia sabían que había dos trenes afectados, ¿cómo es posible que nadie llegase al Alvia hasta casi una hora después?

Lo cierto es que hay versiones contradictorias y habrá que esperar hasta conocer exactamente qué ocurrió en este sentido, si se tardó ese tiempo o no hasta que las autoridades pertinentes se dieran cuenta de que había un segundo tren siniestrado.

Para el periodista Fernando Berlín, director de RadioCable.com, lo que está claro es que "en algún momento se ha producido un error": "No sé si de fatales consecuencias, porque la tragedia, en ese momento, ya se había producido". "Que hubiera dos trenes a 700 metros de distancia y que ello no estuviera recogido en los sistemas resulta llamativo".

Y esto, subraya el periodista, "alguien lo tiene que aclarar", porque además, "y como es natural, puede tener consecuencias legales muy importantes", concluye Berlín. En el vídeo podemos ver al completo toda la información acerca de las diferentes versiones que se manejan respecto a esa demora.

