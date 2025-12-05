Ahora

Acoso sexual en el PSOE

Fernando Berlín, sobre los casos Navarro y Salazar: "La respuesta política del PSOE ha sido claramente fallida"

El periodista ha indicado que el PSOE, con el tema de Salazar, Antonio Navarro o Ábalos, tiene "un serio problema" que "no es solo de discurso público", indicando que llegan en un momento electoral "muy sensible".

Fernando Berlín

El PSOE ha movido ficha y ha suspendido cautelarmente de militancia a su líder en Torremolinos, Antonio Navarro, tras la denuncia de una militante por acoso sexual que ya investiga la Fiscalía. Un caso al que se suma el de Paco Salazar, también denunciado por acoso sexual.

Fernando Berlín ha señalado que, lo que se ve, es que la respuesta política "ha sido claramente fallida si no negligente o intencional".

De esta forma, ha destacado que en estos temas, como en el de José Luis Ábalos, el PSOE tiene "un serio problema" que no es solo de discurso público. "Le llega en un momento electoral muy sensible. Tiene un problema estructural", ha asegurado.

El periodista ha recordado que el partido se había abanderado como los que iban a "terminar con este tipo de prácticas", poniendo en marcha una serie de mecanismos que "está claro que no han utilizado".

