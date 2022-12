El exletrado de Elpidio José Silva, Cándido Conde-Pumpido hijo, ha confesado en Al Rojo Vivo que "no había vivido nunca un proceso así y creo que en este 'show' o circo que se ha montado no sale nadie bien parado". Aunque añade que "entiendo que mi cliente se defienda con todas las armas que pueda".

Además, no entiende "por qué si Silva se está defendiendo a sí mismo, me hacen estar en la sala en la que se le juzga". También admite que "mi defensa era totalmente diferente a la que quiere Elpidio Silva". Y añade: "en estos momentos ya no represento ninguno de los intereses de Elpidio José Silva".

Sobre el "esto es lo que yo quería" de Silva, captado el miércoles por un micro abierto, el letrado explica: "imagino que quería que se viera la actitud del tribunal y el enfrentamiento incluso con los preferentistas".