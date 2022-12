Esperanza Aguirre: "No me voy porque no me he llevado un duro"

Esperanza Aguirre: "No me voy porque no me he llevado un duro"

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha insistido en 'Al Rojo Vivo' en que ni ella ni nadie de su familia se ha beneficiado de forma indebida. Además, ha defendido su papel en la política, "creo que tengo buenas ideas, tengo una experiencia que me lleva a pensar por dónde viene todo esto" y ha añadido que "cuando alguien roba, se ve facilmente el incremento del patrimonio porque el dinero acaba notándose". Sobre Granados, ha apuntado que "era muy listo" y ha dicho que ojalá el juez haga caso al Fiscal y termine encarcelado.