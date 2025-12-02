Escolar, sobre el nuevo carguito de Mazón: "Es impresentable que el PP lo mantenga en sus filas pero que encima le suba el sueldo, es indignante"

Nada más asumir la presidencia de la Generalitat, Pérez Llorca ha dado un regalito a Mazón en forma de cargo con un plus salarial de 634,27 euros brutos al mes. El periodista Ignacio Escolar lo analiza y critica en este vídeo.

Tras llegar a un acuerdo PP-Vox para que Pérez Llorca fuese investido, este martes ha tomado posesión como nuevo president de la Generalitat y ha querido tener un pequeño regalo, en forma de cargo, para su antecesor Carlos Mazón. El expresident será portavoz de la Comisión de Reglamento, un cargo con un plus salarial de 634,27 euros brutos al mes, o lo que es lo mismo, casi 9.00 euros al año.

La reacción del periodista Ignacio Escolar, director de elDiario.es, es contundente: "Es bastante impresentable que el PP mantenga en sus filas a Mazón, con todo lo que sabemos, que además le mantenga también en el grupo parlamentario del PP en Les Corts, pero que encima le suba el sueldo, y le da una paguita más, es indignante".

No obstante, añade Escolar, que es "coherente" con lo que dijo Feijóo cuando, tras la dimisión de Mazón, él lo que pedía no era tanto su dimisión, sino que anunciara ya que no iba a repetir como candidato: "Faltaría más", critica el periodista.

Por tanto, "aquí lo que ha habido es una complicidad absoluta por parte del PP a uno que consideran de los suyos y que le van a seguir protegiendo a pesar de que es indigno no ya para ser president, sino diputado o afiliado de base del partido", concluye Escolar.

