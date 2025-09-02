Escolar, contra el discurso migratorio de Abascal: "Lo terrible no es que lo diga Vox, sino que el PP se sume también"

El periodista Ignacio Escolar lamenta que el principal partido de la oposición, que aspira a gobernar España y que ya lo ha hecho, se esté sumando al discurso de Vox. Y no solo en la cuestión migratoria, sino también en la del cambio climático.

Tras los nuevos discursos racistas que hemos escuchado estos últimos días a Santiago Abascal, el periodista Ignacio Escolar, director de elDiario.es, tiene claro que la realidad es otra: "Los datos demuestran que España es uno de los países más seguros del mundo y lo ha seguido siendo pese al aumento de la migración".

Por eso insiste tajante: "No, no es cierto, como dice Santiago Abascal, que haya una correlación entre el aumento de la migración y la delincuencia". Lo que sí existe, lamenta Escolar, "es una percepción [de esa vinculación] entre muchos votantes y ciudadanos, azuzados por la extrema derecha. Es la misma gente preocupada por si les ocupan la casa. Problemas imaginarios creados por quienes solo buscan propagar el odio".

Lo grave, asegura Escolar, no es solo que Vox mantenga estas posiciones (y que, en efecto, en los últimos tiempos haya endurecido su discurso), sino que el principal partido de la oposición, que aspira a gobernar España y que ya lo ha hecho [el PP] se esté sumando a esto. Y no solo en la cuestión migratoria, sino también en la del cambio climático.

En este sentido, Feijóo ha declarado que "el fanatismo ideológico" era en buena medida responsable de los incendios: "¿Pero de qué ideología habla? ¿Del negacionismo climático?", le responde asombrado Escolar. En el vídeo puede verse su intervención completa.