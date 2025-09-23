Escolar desmiente a Ayuso: "Es falso que González Amador no fuera su pareja cuando cometió los delitos de los que se le acusan"

El periodista Ignacio Escolar responde a la presidenta de la Comunidad de Madrid tras declarar que ella y González Amador no eran pareja cuando González Amador cometió los presuntos delitos fiscales: "Es falso. Claro que eran pareja". En el vídeo, los detalles.

Tras enviar la jueza a González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, al banquillo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, un día después, ha echado balones fuera y ha acusado al mismísimo Pedro Sánchez de usar el caso de su novio para "tapar sus escándalos".

El periodista Ignacio Escolar, director de 'elDiaio.es', sostiene que "Ayuso no ha parado de mentir desde que en el periódico publicamos esta información [todo el caso del presunto fraude fiscal de González Amador]".

Y hay cosas, señala Escolar, que son muy básicas, por ejemplo, cuando Ayuso dice que no era su pareja: "Es falso. Su relación se publica en prensa a principios del verano de 2021 y los fraudes fiscales de los ejercicios 2020 y 2021 se cometen en el verano del 2021 y en el verano del 2022. Por tanto, claro que era su pareja".

Por otro lado, critica el periodista que Ayuso presente este caso como el de 'un pobre autónomo que ha colado una factura de un restaurante': "No, no es así", afirma. "Para que lo entienda todo el mundo: González Amador pega un pelotazo de 2 millones de euros y tras cobrarlos se inventa 1,7 millones de euros en facturas falsas, que nunca paga, y que le fabrican terceros que también están implicados en esa causa (...) Todo es un fraude fiscal de manual".

La jueza Carmen Rodríguez Medel ha abierto juicio oral contra González Amador por un presunto fraude fiscal de 350.000 euros en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, así como supuesta pertenencia a grupo criminal.