Escolar, tras conocer que Feijóo no habló con Mazón hasta las 21:27 el día de la DANA: "Demuestra que han mentido"

'elDiario.es', periódico que dirige el periodista Ignacio Escolar, ha revelado que el president de la Generalitat no habló con el líder de los 'populares' hasta las 21:27 h, el día de la dana hasta las 21.27 horas. El propio Escolar lo explica en este vídeo y aporta más detalles de la información.

"Mazón no habló con Feijóo el día de la Dana hasta las 21.27 horas, cuando ya se había consumado la catástrofe". Así revela el 'elDiario.es' cómo ambos dirigentes no estuvieron en contacto en tiempo real, tal como habían dicho: "Esto demuestra que mintieron", apunta el periodista y director de este medio, Ignacio Escolar.

Pero además, apunta el periodista, que en esta información hay dos datos muy revelantes. Uno de ellos es, según el documento al que han tenido acceso, es que el president aporta su registro de llamadas entre las 17.37 horas, antes no. "Porque estaba en El Ventorro", afirma Escolar. "No sabemos qué pasó aún en las horas previas porque aún la Generalitat no ha aportado esa información".

Y segundo, subraya el periodista, "se ve muy bien la llamada del mensaje de Es-Alert: él habla con la exconsellera, Salomé Pradas, justo un minuto antes de que el mensaje llegase a los valencianos, con lo cual es muy probable que el último 'OK', aunque lo niega, lo diera él [Mazón]". En el vídeo podemos ver al completo y con detalle esta información.

