Escolar da las claves de los resultados en Extremadura: "Hay una movilización muy alta de la derecha"

El periodista indica que en "la desmovilización de la formación socialista ha pesado el ambiente nacional pero ha pesado también el candidato, que es muy malo": "Es algo que saben en Ferraz, no ha dado el nivel".

Tras una jornada electoral de lo más tensa en Extremadura, el periodista Ignacio Escolar ha dado en 'Al Rojo Vivo' las claves de los resultados señalando a "una movilización muy alta de la derecha y una desmovilización de la izquierda".

Así, añade que uno de los puntos a recalcar en estos comicios es que "lo que crece en la derecha no es el PP sino la extrema derecha, que ha duplicado sus resultados". Además, indica que no es necesario gobernar con esta extrema derecha y por último, aunque en la izquierda se mejore, como es el caso de Unidas por Extremadura, el batacazo del PSOE no lo compensa.

"El resultado de Unidas por Extremadura es muy bueno, la candidata lo ha hecho muy bien, pero no coge todo el hueco que deja el PSOE porque son partidos muy distintos", agrega. "Creo que en la desmovilización de la formación socialista ha pesado el ambiente nacional pero ha pesado también el candidato, que es muy malo. Es algo que saben en Ferraz, no ha dado el nivel", ha expuesto.

Entre todos los "problemas" que tiene Miguel Ángel Gallardo, sostiene que el de estar procesado es "lo de menos". "Creo que no hubo ninguna ilegalidad", ha sentenciado.

