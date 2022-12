Felipe González, ex presidente del Gobierno, ha declarado abiertamente no estar a favor de los 'escraches'. "Se trata de una importación que hemos hecho de Argentina donde se hacía por causas distintas, y no es la mejor importación que hemos hecho. ¿Por qué un niño tiene que aguantar una presión en la puerta de su casa?".

Para Ernesto Ekaizer, el argumento de González no es sustancial. "También la gente que es desahuciada puede decir que también ellos tienen hijos que sufren los desalojos". El periodista defiende que las manifestaciones de los escraches han sido pacíficas hasta ahora. "Se está haciendo una excesiva dramatización del escrache por el temor a otro tipo de manifestaciones". No obstante, Ekaizer sostiene que los 'escraches', en un momento determinado, se pueden volver en contra de la plataforma que los organiza.

Mayte Alcaraz señala que los 'escraches' son acoso. "Se acosa directamente la intimidad y el ámbito familiar de los políticos". Alcaraz cree que las protestas deben producirse ante los partidos políticos, los bancos y los organismos oficiales que han tomado decisiones nefastas. "Los reductos de intimidad de los responsable políticos tienen que ser respetados".