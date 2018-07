"En urgencias no hay que mirar los ingresos, eso se hace en un centro comercial"

PLATAFORMA DE URGENCIAS EN TEMBLEQUE

Los vecinos de Tembleque mantienen viva su lucha para que las urgencias de esta localidad toledana no cierren en horario nocturno. Cospedal justifica su medida asegurando que se ahorrarán un despilfarro, pero Isabel Fernández esgrime un argumento aun más elocuente: "Aquí lo que se mide son las vidas que se salvan, no los ingresos". El TSJ no se ha pronunciado.