Daniel de Alfonso: "Hay informaciones sobre el caso Pujol que son imposibles de investigar"

DEFIENDE LOS CONTROLES CONTRA LA CORRUPCIÓN

El director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, ha estado en el plató de 'Al Rojo Vivo' y ha dicho que se van a querellar contra Manos Limpias porque les han "imputado en el caso Pujol el delito de la omisión del deber de perseguir delitos cuando se conocen". Acerca de su labor, ha subrayado: "me debo a la sociedad, no me debo a ningún partido ni a la Generalitat, rindo cuentas y comparezco en el parlamento". Además, ha dicho que nadie le ha llamado para ejercer presión.