Las empresas públicas que invierten en La Vuelta Ciclista a España: Correos, Paradores o Loterías y Apuestas del Estado

Todas estas empresas ponen dinero para que este evento deportivo se celebre cada año, invirtiendo más de un millón de euros. En el vídeo os contamos todos los detalles.

Dentro de los patrocinadores de La Vuelta Ciclista a España, un evento que organiza la empresa privada Unipublic, hay empresas públicas. Es decir, empresas que ponen dinero en su participación o celebración. Y no hablamos precisamente de empresas pequeñas o poco importantes, sino de grandes compañías como Correos, Paradores o Loterías y Apuestas del Estado.

Todas ellas ponen dinero en La Vuelta e invierten en ella más de un millón de euros. Por ejemplo, en el caso de Correos, hace unos días, el 16 de julio, firmó la renovación de su patrocinio con La Vuelta hasta 2027, por casi dos millones de euros. También este mismo año, Loterías y Apuestas del Estado desembolsó más de 600.000 euros y Paradores más de 300.000.

La empresa Unipublic ingresó, por su lado, más de 34 millones de euros por organizar La Vuelta del año pasado, más ingresos aún que el año anterior.

Por último, sobre si retirarán o no su patrocinio de La Vuelta, fuentes del Gobierno aseguran que "paso a paso", porque, de momento, el debate no está ahora mismo ahí: "Ya tocará".