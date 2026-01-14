Ahora

Análisis en plató

Emilio Doménech, sobre Irán: "Donald Trump ve la posibilidad de derrotar a los ayatolás y poner un gobierno títere"

Emilio Doménech explica que "ahora Irán está muy debilitado y no está al mismo nivel de fuerza que antes": "Han demostrado su vulnerabilidad al decir a Trump que están dispuestos a negociar".

Emilio Doménech, fundador de 'Watif', analiza en el plató de Al Rojo Vivo la grave situación de Irán tras las protestas en las calles y la tensión con EEUU. "Veo a Trump e Irán como dos matones de instituto", afirma el periodista, que reflexiona en el vídeo: "Irán ha estado siendo el matón de una parte de Oriente Medio y Estados Unidos ha sido el matón a nivel global, pero ahora se quiere centrar en América con Venezuela".

Sin embargo, Doménech explica que "ahora Irán está muy debilitado y no está al mismo nivel de fuerza que antes". "Los iraníes han dicho que responderán a EEUU pero que están dispuestos a negociar con Trump", afirma Doménech, que explica: "Ahí Irán ha demostrado su vulnerabilidad y el otro matón de instituto (Trump) se aprovecha cuando ve que el otro matón (Irán) está débil". Además, el experto en Estados Unidos afirma que Donald Trump "ve la posibilidad de derrotar a los ayatolás y poner un Gobierno títere como hacía EEUU hace décadas".

Por otro lado, el periodista explica las encuestas previas a la detención de Nicolás Maduro: "Antes los estadounidenses e, incluso, los republicanos no estaban de acuerdo con una intervención en Venezuela, pero después de que la operación sea un éxito, les parece perfecto, porque la demostración de fuerza a nivel internacional es lo que les gusta a los votantes".

"Ha cambiado la ley internacional y ahora es la ley del más fuerte", explica Doménech, que destaca que "los votantes republicanos, que al final son una secta que solo defienden el personalismo de Trump, les parece bien que la demostración de fuerza sea que EEUU siga imperando y siendo el rey de la banda del patio".

