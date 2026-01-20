Emilio Delgado, tajante sobre las causas del accidente de Adamuz: "Ni de lejos sabemos a ciencia cierta lo que ha ocurrido"

Emilio Delgado, coportavoz de Más Madrid en la Asamblea, reflexiona sobre las medidas de seguridad que se implementaron tras el accidente de Santiago en 2013. En el vídeo, todos los detalles.

Fuentes del Ministerio de Transportes confirman a laSexta que una de las claves de la investigación sería el raíl 23117; el otro foco estaría en el coche 6 del Iryo, el primero en descarrilar y chocar con un Alvia que venía en sentido contrario, provocando el fatal accidente, el primer accidente mortal en línea de alta velocidad en España.

Igualmente, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska ha asegurado que "todas las hipótesis" sobre el accidente "están abiertas", pero es importante evitar especulaciones sobre las causas del accidente y dejar trabajar a los investigadores.

Emilio Delgado, coportavoz de Más Madrid en la Asamblea, asegura que "sin quitarle un ápice de gravedad a la situación que están viviendo todas las familias", hay algunas informaciones que los usuarios de la red ferroviaria tienen que saber y tenemos la obligación de trasladar.

"Después del accidente de Angrois (2013), tanto la Asociación Estatal de Ferrocarriles como la Red Española de Seguridad Ferroviaria hicieron un trabajo brutal en implementar medidas de seguridad. Tanto es así que desde el año 2013 que ocurrió ese accidente, hasta el 2022, el número de accidentes ferroviarios cae un 40% y las víctimas mortales de esos accidentes un 30%".

Para Delgado, "esto no es una tendencia mundial", sino que es fruto de un "trabajo bien hecho", recordando por ejemplo que, en EEUU, sucede lo contrario: "Se incrementan y hay tres descarrilamientos diarios".

En cuanto a las causas del accidente, Delgado mantiene que, tras escuchar a algunos expertos, "no sabemos a ciencia cierta lo que ha ocurrido. Ni de lejoss". Por tanto, concluye que, como ha asegurado Marlaska, "hay que dejar trabajar a los expertos y no lanzar especulaciones".

