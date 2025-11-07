Emilio Delgado, sobre el juicio al fiscal: "Esto va de un jefe de Gabinete que difunde bulos para distraer la atención de los negocios turbios de la pareja de Ayuso"

"En Madrid tenemos muchos temas de los que ocuparnos y desgraciadamente la conversación pública la está llenando las andanzas de este sinvergüenza", ha lamentado el diputado de Más Madrid.

Emilio Delgado, diputado de Más Madrid, ha hablado en Al Rojo Vivo sobre el juicio al fiscal general, y ha señalado que "a estas alturas todo el mundo tiene claro el argumento de la película".

Para el diputado, "esta película va de un jefe de Gabinete de una presidenta de comunidad autónoma que echa a rodar bulos, mentiras y especulaciones entre medios de comunicación afines a los que previamente ha pagado con dinero público para distraer la atención de los negocios turbios y sucios de la pareja de esa presidenta de comunidad autónoma y de los contratos que esa comunidad autónoma tiene con empresas privadas de la sanidad", ha denunciado Delgado, en referencia a Miguel Ángel Rodríguez, a lo que ha añadido que "si por el camino se tiene que llevar las instituciones, al fiscal general o lo que haga falta, se lo lleva".

"Esa es la telenovela que a estas alturas, después de las declaraciones de periodistas como Campos o Precedo, está más que clara", ha expresado el diputado, quien ha lamentado que "en Madrid tenemos muchos temas de los que ocuparnos y desgraciadamente la conversación pública la está llenando las andanzas de este sinvergüenza".

En este sentido, Delgado ha subrayado que "esta semana conocíamos que el 1% de la población madrileña acapara ya el 35% de la riqueza", lo que, ha dicho, "nos aboca a unos índices de desigualdad que son incompatibles con la justicia social y con la cohesión de la sociedad madrileña". "Esto es de lo que tendríamos que estar hablando, y no de las andanzas de un sinvergüenza que ha pisoteado el código de altos cargos de la Comunidad de Madrid porque, desde luego, su conducta no es ejemplar, no es transparente, no tiene que ver con el interés general ni con nada que se le parezca", ha concluido.

