Emilio Delgado, sobre las denuncias de acoso sexual y laboral en el PP: "Todos los implicados pertenecen al núcleo duro de Isabel Díaz Ayuso"

La exconcejala de Móstoles ha encargado a sus abogados la interposición de una denuncia por acoso y coacciones contra el alcalde del municipio y la cúpula del Partido Popular de Madrid.

Fuentes próximas a la exconcejala confirman a laSexta que la mujer ya ha realizado el encargo a su abogado, Antonio Suárez-Valdés, que ya trabajan en ese escrito, una denuncia que irá dirigida contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista; contra el número 2 del PP de Madrid, Alfonso Serrano; y contra la número 3, Ana Millán.

Sobre este caso se ha pronunciado el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Emilio Delgado, quien ha cuestionado duramente la actuación del Partido Popular. "Lo que hay que aclarar es por qué el PP de Madrid y el PP nacional decidieron dar carpetazo y obstruir activamente la investigación de una denuncia presentada por una cargo público del propio Partido Popular, una mujer que hablaba de acoso sexual y laboral por parte de Manuel Bautista", ha señalado en Al Rojo Vivo.

Delgado ha subrayado además el peso político del alcalde denunciado dentro de la formación. "Manuel Bautista no es solo alcalde de Móstoles. En el último congreso del PP fue ascendido a vocal de la Junta Nacional, es decir, forma parte de la dirección nacional del partido", ha recordado.

En su intervención, el portavoz socialista ha reclamado explicaciones más contundentes por parte del PP. "No se trata de vulnerar la presunción de inocencia. Se trata, primero, de explicar por qué se boicoteó una investigación interna, sin llamar a testigos, sin practicar pruebas y sin analizar la documentación aportada por la denunciante", ha afirmado.

Y, en segundo lugar, ha insistido en la necesidad de garantizar un entorno seguro para las víctimas. "Cualquier mujer que denuncia un caso así, en cualquier partido o institución, debe encontrar protección. Lo que no puede encontrar es la maquinaria de un partido volcándose en atacarla y arrinconarla por haber denunciado lo que le estaba ocurriendo. Eso es absolutamente demoledor", ha añadido.

Delgado ha concluido señalando directamente al entorno de la presidenta madrileña: "Todos los implicados pertenecen al núcleo duro de Isabel Díaz Ayuso. Ana Millán es una persona de su máxima confianza; Manuel Bautista es impuesto como candidato en Móstoles pese a no pertenecer a la agrupación local; y Alfonso Serrano es el secretario general del partido en Madrid. Van tarde y van mal en sus explicaciones".

