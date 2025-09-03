Ahora

Análisis

Elizabeth Duval, tras negarse las comunidades del PP a la quita de la deuda: "No hay ninguna justificación técnica para decir que 'no', todas se benefician"

La filósofa y escritora Elizabeth Duval analiza la respuesta negativa del PP a aceptar la quita de la deuda, cuando beneficia a todas las comunidades, incluidas las del PP, y a la que más, a Andalucía. En el vídeo, todos los detalles.

Elizabeth Duval

No es fácil decir que 'no' a la quita de la deuda porque todas las comunidades se benefician de ella, la que más, Andalucía, gobernada por el 'popular' Juanma Moreno. Sin embargo, las comunidades del PP se niegan a aceptarla.

El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley que condonará 83.252 millones de deuda autonómica y defiende que "no hay agravio" entre regiones, una ley que surge del acuerdo alcanzado con ERC para Cataluña, pero con el objetivo de compensar a todas las comunidades autónomas del régimen común por el sobreendeudamiento en el que incurrieron con el Estado durante la crisis financiera.

Según la filósofa y escritora Elizabeth Duval, "no es fácil decir que 'no' porque no hay ninguna justificación técnica para decir que 'no'. Así, recuerda Duval que "el único argumento del PP es el que usaban hace ya meses cuando decían que 'esto solo va a beneficiar a Cataluña'", sin embargo "este argumento se desmonta una vez que el sistema lo que hace es una quita generalizada".

Por tanto, "no hay un argumento técnico ni real, porque esto es beneficioso para todas las comunidades", insiste Duval. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

Las 6 de laSexta

  1. Venezuela acusa a EEUU de crear con inteligencia artificial el vídeo del ataque contra un supuesto barco con drogas
  2. La reunión de Illa y Puigdemont, ¿anticipo de una foto con Sánchez? Desde Moncloa no fijan fecha
  3. ¿Plante al fiscal general? Jueces conservadores valoran realizar un gesto de protesta en la apertura del Año Judicial
  4. Xi, junto a Putin y Kim, exhibe el músculo militar de China y lanza un mensaje al mundo con su gran desfile
  5. La Fiscalía de Madrid pide dos años de cárcel para el organizador del Mad Cool por los ruidos del festival en 2023
  6. 'Sirat', 'Romería' y 'Sorda', las películas preseleccionadas para representar a España en los Oscar 2026