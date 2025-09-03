Elizabeth Duval, tras negarse las comunidades del PP a la quita de la deuda: "No hay ninguna justificación técnica para decir que 'no', todas se benefician"

La filósofa y escritora Elizabeth Duval analiza la respuesta negativa del PP a aceptar la quita de la deuda, cuando beneficia a todas las comunidades, incluidas las del PP, y a la que más, a Andalucía. En el vídeo, todos los detalles.

No es fácil decir que 'no' a la quita de la deuda porque todas las comunidades se benefician de ella, la que más, Andalucía, gobernada por el 'popular' Juanma Moreno. Sin embargo, las comunidades del PP se niegan a aceptarla.

El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley que condonará 83.252 millones de deuda autonómica y defiende que "no hay agravio" entre regiones, una ley que surge del acuerdo alcanzado con ERC para Cataluña, pero con el objetivo de compensar a todas las comunidades autónomas del régimen común por el sobreendeudamiento en el que incurrieron con el Estado durante la crisis financiera.

Según la filósofa y escritora Elizabeth Duval, "no es fácil decir que 'no' porque no hay ninguna justificación técnica para decir que 'no'. Así, recuerda Duval que "el único argumento del PP es el que usaban hace ya meses cuando decían que 'esto solo va a beneficiar a Cataluña'", sin embargo "este argumento se desmonta una vez que el sistema lo que hace es una quita generalizada".

Por tanto, "no hay un argumento técnico ni real, porque esto es beneficioso para todas las comunidades", insiste Duval. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.