Elizabeth Duval, tras la crítica del PP al Gobierno por la inversión ferroviaria: "¿Estaría el PP dispuesto a invertir lo suficiente si gobierna?"

"Ni el PP ni el PSOE han invertido lo suficiente y esto es responsabilidad de todos los gobiernos que ha habido en los últimos años", afirma la periodista y escritora Elizabeth Duval en este vídeo.

Tras los trágicos accidentes ferroviarios de Adamuz, en Córdoba, y de Gélida, en Barcelona, la filósofa y escritora Elizabeth Duval recuerda las críticas que ha hecho el PP a la inversión en infraestructuras ferroviarias, en concreto a Adif: "Yo estoy de acuerdo con esa crítica, ya que creo que no se ha invertido lo suficiente, pero el PP tampoco lo hizo", asegura.

Por ello, Duval "desconfía" de esa crítica de los 'populares'. Es decir, "si el PP llega al Gobierno, ¿estaría en posición de comprometerse a que realmente va a invertir en esa infraestructura lo necesario para que cosas así?", pregunta la escritora.

Aunque realmente, señala que no se trata de entrar en esa contienda partidista porque "ni el PP ni el PSOE han invertido lo suficiente". Y esto, asegura, "es responsabilidad de todos los gobiernos que ha habido en los últimos años, que no han invertido lo suficiente en esta red".

Y, sobre todo, remata la escritora, "no ha invertido en un momento en el que la demanda va a seguir aumentando y en el que, además, la liberalización impuesta por Europa ha provocado que haya muchos más trenes circulando".

