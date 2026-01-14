Elisabeth Duval responde a Ayuso tras defender a Julio Iglesias: "No nos pueden importar más las víctimas según de dónde vengan"

"Ayuso siente que puede decir cualquier barbaridad porque la van a votar igual", afirma Elisabeth Duval después de que la presidenta madrileña defendiera a Julio Iglesias tras las denuncias por agresión sexual.

Elisabeth Duval critica las palabras de Isabel Díaz Ayuso defendiendo a Julio Iglesias después de que dos extrabajadoras del cantante le hayan denunciado por agresión sexual. "No nos pueden importar más las víctimas según de dónde vengan ni cómo afecten o no a quien más aprecia uno", asegura Duval, que destaca que "Ayuso siente que puede decir cualquier barbaridad porque la van a votar igual".

"Cada vez que los medios nos hacemos eco y alimentamos al trol ella se beneficia más", denuncia Duval, que reflexiona sobre el caso de Julio Iglesias: "Lo realmente más grave de lo que está revelando 'elDiario.es' tiene que ver que en esos contratos se les hacen pruebas de ETS porque eso está dejando traslucir que les contrata para ser internas pero se les hace pruebas para otra cosa, que es una contratación con fines sexuales".

