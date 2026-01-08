Eduardo Saldaña señala que EEUU "ya no es un aliado": "Va a utilizar la baza de Groenlandia para presionar a los europeos"

El codirector de 'El Orden Mundial', sostiene en 'Al Rojo Vivo' que la administración del republicano "no es un socio fiable" y que el presidente va a seguir su objetivo hasta que termine su legislatura.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere hacerse con Groenlandia. Tras los ataques a Venezuela y las advertencias a Cuba y Colombia, este país podría convertirse en el próximo objetivo del mandatario.

, codirector de 'El Orden Mundial', sostiene en 'Al Rojo Vivo' que la administración del republicano "no es un socio fiable": "Lo que estamos viendo es que es una tendencia. Con la administración Bidenporque estaban financiando sus sectores económicos que competían con los europeos".

"En Europa tenemos que tomar conciencia que a lo mejor no vemos una intervención militar, pero que Trump va a utilizar la baza de Groenlandia para presionar a los europeos en la inversión en defensa, en las negociaciones en Ucrania, y que de algún modo van a intentar aumentar su presencia militar y su capacidad de hacer y deshacer en la región, es un hecho de aquí a que acabe la administración Trump seguro", añade.

Una vez más, Dinamarca ha respondido dejando clara su postura y es que Groenlandia no está en venta y forma parte del país. Sin embargo, el mandatario sigue persiguiendo su objetivo. Un objetivo que marcaría un antes y un después en el panorama político.

