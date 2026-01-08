Su objetivo
Eduardo Saldaña señala que EEUU "ya no es un aliado": "Va a utilizar la baza de Groenlandia para presionar a los europeos"
El codirector de 'El Orden Mundial', sostiene en 'Al Rojo Vivo' que la administración del republicano "no es un socio fiable" y que el presidente va a seguir su objetivo hasta que termine su legislatura.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere hacerse con Groenlandia. Tras los ataques a Venezuela y las advertencias a Cuba y Colombia, este país podría convertirse en el próximo objetivo del mandatario.Eduardo Saldaña, codirector de 'El Orden Mundial', sostiene en 'Al Rojo Vivo' que la administración del republicano "no es un socio fiable": "Lo que estamos viendo es que es una tendencia. Con la administración Biden hubo tensiones porque estaban financiando sus sectores económicos que competían con los europeos".
"En Europa tenemos que tomar conciencia que a lo mejor no vemos una intervención militar, pero que Trump va a utilizar la baza de Groenlandia para presionar a los europeos en la inversión en defensa, en las negociaciones en Ucrania, y que de algún modo van a intentar aumentar su presencia militar y su capacidad de hacer y deshacer en la región, es un hecho de aquí a que acabe la administración Trump seguro", añade.
Una vez más, Dinamarca ha respondido dejando clara su postura y es que Groenlandia no está en venta y forma parte del país. Sin embargo, el mandatario sigue persiguiendo su objetivo. Un objetivo que marcaría un antes y un después en el panorama político.
