Eduardo Saldaña, sobre la captura de Nicolás Maduro y su mujer: "Esto es un aviso para los posibles sucesores"

Venezuela vivió una madrugada marcada por explosiones y tensión política. El Gobierno denunció un ataque de Estados Unidos y, poco después, se conoció la captura de Nicolás Maduro y su esposa, en un hecho que sacude al país.

Venezuela sufrió durante la madrugada de este sábado varias explosiones después de que el Gobierno de Nicolás Maduro denunciara una "gravísima agresión militar" por parte de Estados Unidos. Según las autoridades, los ataques se produjeron tanto en zonas civiles como militares de los estados Miranda, Aragua, La Guaira y en la capital del país, Caracas.

Minutos después de las detonaciones, trascendió que el presidente venezolano y su esposa habían sido capturados y trasladados fuera de Venezuela en un avión. Hasta el momento, no se han ofrecido detalles oficiales sobre el lugar al que habrían sido llevados ni sobre las condiciones de su detención.

El analista Eduardo Saldaña abordó la situación en el programa Al Rojo Vivo, donde explicó posibles razones de la decisión estadounidense. "Estados Unidos está en un giro estratégico hacia su hemisferio y la estrategia de seguridad nacional, que publicaron en diciembre, habla del corolario de Trump a la Doctrina Monroe. Y la doctrina es algo que Estados Unidos, la facción más nacionalista y conservadora, recupera cuando hay un debate nacional sobre qué rol juega EEUU en el mundo".

Saldaña también señaló que la captura de Nicolás Maduro y su esposa envía un mensaje directo al Gobierno venezolano. "El que vayan a juzgar a Maduro y a su mujer, que los hayan secuestrado, es un aviso a los posibles sucesores de Maduro". Además, apuntó que el expresidente Donald Trump estaría atento a los movimientos de Delcy Rodríguez.

