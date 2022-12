El juez Castro ve indicios de delito en la actuación de Camps y Rita Barberá. Eduardo Inda explica que el juez considera que se ha prevaricado por una razón: se le dió a Urdangarin 3,7 millones de euros a dedo. "No se le puede dar 385.000 euros por nada al Instituto Nóos. Los Juegos Europeos no se celebraron, y pese a ello Torres y Urdangarin recibieron el dinero", explica Inda.

Inda insiste en que cuando hay dinero público por medio, hay que ser muy escrupuloso. "No porque lo diga yo, sino porque así lo dice la ley". El juez sostiene que Camps y Barberá mantuvieron una "decisiva e imputable intervención en las negociaciones previas al Valencia Summit". Inda da la razón al juez Castro, "si no hubiera sido por la voluntad de Camps y Barberá, no se habrían llevado el dinero".