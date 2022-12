El fichaje de Ciudadanos que irá como número cuatro por Madrid en las listas al Congreso, Edmundo Bal, tendría que haber participado como abogado del Estado en el juicio del 'procés', pero fue cesado de esa función por no aceptar la retirada del delito de rebelión.

En su entevista en Al Rojo Vivo, aunque no aclara si le parece más grave que el 23F como sí hizo Cayetana Álvarez de Toledo, sí define el 'procés' como un golpe de Estado "en cuanto a su finalidad".

Para él, esto es evidente porque "un golpe de Estado es romper con el derecho y con las reglas que hemos establecido los ciudadanos". Bal afirma que consiste en "acabar con los 40 años de paz por una decisión unilateral que alguien toma porque cree que él puede imponer a los demás sus ideas y porque no tiene ningún respeto por el derecho de los demás".

También ha querido aclarar que "no es lo mismo entrar con las armas amedrentando" que lo ocurrido en Cataluña, donde lamenta que "desde 2014 llevemos aguantando que no se respeten los derechos de las personas que no piensan como uno".