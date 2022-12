Pablo Echenique, candidato de Podemos para las elecciones en Aragón, se ríe al escuchar que muchas veces es presentado como el adalid del sector crítico contra Pablo Iglesias.

El político asegura que "es cierto que en octubre se presentó una propuesta alternativa de organización para Podemos, que se podía llamar crítico porque no era el documento oficialista, pero esa realidad en el momento que aprobaron el documento que se aprobó, deja de tener ni críticos ni sector".

Echenique afirma que no se siente molesto al ver que Pablo Iglesias o Monedero se muestran partidarios de unas candidaturas sobre otras, y explica: "Por un lado no hay jefes en Podemos y no es un tema personal. El problema sería poner a dedo a la gente, pero a manifestar una preferencia no le veo mayor problema".

A muchos les llama la atención que Pablo Iglesias sea el único líder político que no ha valorado el resultado de las elecciones andaluzas, limitándose a felicitar a Teresa Rodríguez con un tuit. "Entiendo que cuando hablamos de un líder como Pablo, posiblemente de los que más habitualmente da la cara ante los medios y la ciudadanía, que cuando esté tres o cuatro días no dé la cara nos pongamos nerviosos", defiende.