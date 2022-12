En una de ellas, la amarilla, la número tres se apunta directamente al Partido Popular gallego. Solo había dos folios pero con información significativa. Este documento manuscrito de Luis Bárcenas, publicado por El País, demostraría que se ocultaron supuestas donaciones de varias constructoras españolas durante el año 2006. FCC, OHL y ACS, las tres contrataban con la administración. No podían entregar dinero a formaciones políticas.



Vemos al detalle el documento. Bajo el título Galicia, la primera anotación, de la constructora OHL. El extesorero escribe: 300.000 euros en campaña. Representantes de esta empresa recordamos, ya han sido imputados en el caso de los papeles de Bárcenas.



Siguen saliendo documentos que les salpican, pero hace a penas unos días, su presidente, Juan Miguel Villar Mir, lo negaba todo. "He hecho algunos donativos en tono menor a FAES, pero a partidos políticos no he dado nunca un céntimo ni se lo daré, no pertenezco a ningún partido político", decía.



Sobre el dinero negro que habría dado al Partido Popular, respondía también Celia Villalobos, su mujer. "De todo lo que dice el señor Bárcenas, yo lo pongo muy en cuestión. Lo que diga, aparte de la desilusión de haber tenido un tesorero y un gerente de esta calaña, no tengo nada que decir".



Bárcenas no sólo escribió de OHL. Le sigue ACS, de esta, según detalla, se compromete a un millón de euros, pero ha dado 30.000 euros. Y resume además el total que habría donado al partido popular en 2006, 360 millones de pesetas.



A pesar de lo que escribe aquí de ACS, la empresa ha desmentido rotundamente haber donado alguna vez algo a la formación política.



De FCC dice, que daba 50.000 euros al mes y que va a dar 12.000 euros al mes, más una ayuda a la campaña que no se detalla. También están imputados miembros de esta empresa.



Hay más anotaciones en este manuscrito. Después de describir cada aportación de estas constructoras, de las principales de nuestro país, Luis Bárcenas habría escrito que las empresas siguen ayudando y que hay dos cosas que ya están pagadas. Son "Congreso y Monte Dogazo".



La primera "tiene que ver presumiblemente con el congreso del PP gallego ganado por Alberto Núñez Feijóo en marzo de 2006". Y la otra, "Dogazo" con los macromítines que organizaba el que fuera presidente de la Xunta, Manuel Fraga, cada primavera en el Monte do Gozo, de Santiago de Compostela".



Y un detalle pequeño, en la parte inferior izquierda, pero muy importante. Bárcenas habría avisado con abreviaturas "Donativos anónimos". Se habría ocultado entonces varias donaciones para la formación de Galicia de estas empresas que al hacerlo incumplían la ley de financiación de partidos.