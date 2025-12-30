Diana Morant: "Queda claro que no ha habido financiación irregular del PSOE"

La ministra de Ciencia y actual secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, comenta en Al Rojo Vivo los datos extraídos de la auditoría encargada por el PSOE, la cual ha descartado financiación ilegal en el partido, pero ha hallado gastos "llamativos" en la etapa de Ábalos.

La auditoría encargada por el PSOE descarta financiación ilegal en el partido, pero halla gastos "llamativos" en la etapa de José Luis Ábalos. Con más detalle, este informe ha estudiado los pagos en efectivo efectuados por el partido entre 2017 y 2024, así como los fondos de la caja en metálico del partido, y en esta se han encontrado algunos comprobantes de gasto "llamativos" pasados por la Secretaría de Organización en el periodo en el que Ábalos estaba al frente, pero se ha descartado que haya una financiación ilegal.

Al preguntar por esta cuestión a la ministra de Ciencia y actual secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha reconocido que, cuando ha sido secretaria general del partido en Gandia y ahora que lo es en la Comunidad Valenciana, "no ha recibido dinero en metálico del PSOE": "Que yo sepa no, a lo mejor, he comido o he tomado algo... Pero serán cosas muy puntuales".

Sin embargo, asegura contundente que "no se trata de juzgar lo que nos hemos gastado cada uno, sino que lo que queda claro, y es una garantía de cara a la ciudadanía, es que no ha habido financiación irregular del PSOE, que hay total trazabilidad de la entrada y salida del dinero".

Así, Morant ha arremetido contra aquellos que han querido hacer del PSOE una Gürtel: "Lo que queríamos saber es si la financiación del PSOE ha sido legal y lo es, por lo que toda esa gente que ha querido vender que en el PSOE hay una Gürtel, es mentira", afirma Morant.

Y añade: "El único partido que ha sido condenado por la justicia por financiación irregular ha sido el PP y el señor Feijóo sigue trabajando y compareciendo en la sede de Génova, pagada con dinero irregular".

Por otro lado, y en relación con la auditoría encargada por el propio PSOE, donde se han hallado gastos llamativos de la época de Ábalos, Morant destaca que "lo que estamos viendo son actuaciones de un señor que ha sido apartado por no representar los valores del partido", por lo que "seguramente nos seguirán sorprendiendo algunas de sus actuaciones, pero [Ábalos] no representa lo que hace el partido de forma general", concluye la ministra. En el vídeo podemos ver completo y con detalle esta intervención.

