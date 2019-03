Bescansa: "La etiqueta de populistas vale para desautorizar cualquier idea"

La responsable de la unidad de análisis político de Podemos, Carolina Bescansa, ha visitado el plató de 'Al Rojo Vivo'. Durante el debate con el periodista John Müller, Benscansa ha afirmado que "habrá que convivir con la etiqueta de populismo, que vale para un roto y un descosido". Además, ha lamentado que "lo importante sea no discutir las propuestas".



En este sentido, Bescansa ha criticado que tras las acusaciones de populistas, se deje de un lado la discusión de las propuestas que hace su partido: "directiva Villarejo, posiciones anticorrución, modificaciones en la ley de financiación de partido y limitación de los mandatos".



Asimismo, ha añadido que "la gente no es tonta, entiende los mensajes, sabe lo que está pasando y no es necesario que se le explique lo que está viviendo".



Sobre la deuda, ha hecho un llamamiento a que se establezca quién tiene responsabilidad sobre ella: "conviene explicar cuánta deuda hay y a quién corresponde cada trozo. Hay que detallar cómo se ha llegado a ella y a quién le corresponde ahora pagarla".