Daniel Ramírez, tras decir el portavoz del PP de Madrid que lo de Netanyahu "no es para tanto" porque avisa antes de atacar: "Se me han revuelto las tripas"

El periodista Daniel Ramírez reacciona a las barbaridades que ha dicho el portavoz del PP en la Comunidad de Madrid, Carlos Díaz-Pache, en la Asamblea de Madrid, sobre lo que está haciendo Israel en Gaza y que Ayuso aplaude. En el vídeo, los detalles.

El periodista de 'El Español', Daniel Ramírez, también analista de laSexta, afirma que "el Gobierno, aunque no sea su costumbre, acierta con su posición frente a Israel, porque además, tal como hemos visto en las palabras del ministro Bolaños, está la condena de todas las violencias, que es el sentido común". Añade así el periodista que "esto es lo sensato" y que "es la posición que cualquier demócrata debería compartir".

De este modo, señala Ramírez que le "preocupan" mucho las declaraciones que acabamos de ver del portavoz del PP en la Comunidad de Madrid, Carlos Díaz-Pache, en la Asamblea [las podemos ver en este vídeo] diciendo que lo de Netanyahu no será para tanto si está avisando de que van a caer las bombas y va a llegar la masacre: "Se me han revuelto las tripas porque me he acordado de ETA, cuando iba a cometer un atentado, que algunos partidos salían a justificarlo porque habían avisado antes", critica contundente Ramírez.

De este modo, y entrando a valorar solo políticamente este asunto, cree el periodista que "esta posición [del PP de Madrid] puede convertirse en un problema para el PP a lo largo de la legislatura, porque es una posición que no comparte Feijóo, que ha dicho que lo de Netanyahu le parece una barbaridad, o la presidenta de Extremadura, María Guardiola".

Pero Ayuso, en cambio, "sigue definiendo las imágenes que cada día vemos en televisión como una mera 'operación antiterrorista'", finaliza Ramírez, aclarando que otra cosa es el debate de la palabra genocidio o no, pero "si el debate español desde el punto de vista de la convivencia fuera sano, deberíamos empezar todo diciendo que el exterminio de Netanyahu en Gaza es intolerable y que se debería detener ya". En el vídeo podemos ver al completo su exposición.