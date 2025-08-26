Ahora

Bronca política por los incendios

Al PP se le cuelan anotaciones internas en su lista de 50 medidas antiincendios: "Hay que dar la idea de que..."

El contexto Este lunes Feijóo presentó 50 medidas para luchar contra los incendios. En el documento remitido a los periodistas se pueden leer distintas anotaciones como un "ya se hacen" o "hay que dar la idea". El PP, en cambio, dice que eran conscientes de dichos apuntes.

Este lunes el PP presentó 50 medidas para luchar contra los incendios. Entre ellas, Feijóo proponía crear un "registro nacional de pirómanos condenados" -que se ha demostrado que ya existe- o establecer criterios objetivos para obtener una "atención ágil e inmediata" de la UME y del Ejército.

Pero de lo que hasta ahora nadie se había percatado es que en el documento, además de las 50 medidas antiincendios, es que al PP se le han colado distintas anotaciones. Pese a que la formación asegura que eran conscientes de estas anotaciones, parece que las podrían haber escrito para darle indicaciones a su líder en su declaración ante los medios tras presidir el primer Comité de Dirección del PP del curso político donde presentó dichas medidas.

Como se puede ver en el documento, que así envió el Partido Popular a los periodistas, llama especialmente la atención el punto 18 donde hablan de programas excepcionales de empleo para limpieza de montes, reparación y reconstrucción de viviendas. Ahí, entre paréntesis, hay una anotación en la que se puede leer textualmente: "ya se hacen, hay que dar la idea de que se tienen que convocar de forma excepcional en estos momentos".

En el punto 7 hay más apuntes. En este hablan de la convocatoria inmediata del Consejo Nacional de Protección Civil y la elaboración y aprobación del Mecanismo Nacional de Respuesta de Protección Civil. "El Gobierno dice que ha sido activado, pero no existe", recoge el documento entre paréntesis.

Tras viralizarse estas anotaciones, diferentes ministros han criticado al PP, al que han acusado de realizar "propaganda". El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha compartido una captura del documento en su cuenta de X y ha indicado lo siguiente: "Ojo a las anotaciones que se le olvida borrar al PP en su "plan de 50 medidas". Pro-pa-gan-da".

La ministra de Sanidad, Mónica García, también se ha sumado a las críticas. "Feijóo no trae nada nuevo contra los incendios: solo propaganda y propuestas recicladas. Más peligrosos por inútiles que por retrógrados. Si les preocupara la tierra arrasada o la gente afectada lo demostrarían en sus comunidades, no en titulares para generar ruido", ha escrito García en su cuenta de X.

