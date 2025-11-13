Ahora

Análisis

Cuartango, sobre el juicio al fiscal: "El Tribunal lo tiene muy complicado, es muy difícil distinguir las apariencias de los hechos"

El periodista Pedro García Cuartango ve "muy difícil" la resolución del TS en el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que este jueves quedará ya visto para sentencia.

Cuartango

Este jueves ha quedado visto para sentencia el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien este miércoles, en su declaración, volvió a reiterar que no había filtrado el correo en el que la defensa de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, proponía un acuerdo de conformidad por dos delitos fiscales y en el que reconocía los hechos.

Según el periodista y columnista de 'ABC', Pedro García Cuartango, quien confiesa en Al Rojo Vivo haber seguido con "extremo interés" todo este juicio, "el Tribunal lo tiene francamente difícil porque es muy difícil distinguir las apariencias de los hechos; los indicios de lo que realmente ha sucedido".

De este modo, asegura el periodista que ve, por ejemplo, al Gobierno con "una seguridad aplastante en asegurar que el fiscal es totalmente inocente", y por otra parte, "hay gente que ya de antemano lo condena", critica Cuartango, insistiendo en la complejidad del caso.

