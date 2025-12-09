Cuartango, sobre el caso Salazar: "Ha habido un intento de encubrimiento y esto no es nuevo ni exclusivo del PSOE"

El periodista Pedro García Cuartango analiza el comportamiento del PSOE con respecto al ya llamado 'caso Salazar'. En este vídeo, todos los detalles de su análisis.

Para el periodista Pedro García Cuartango, columnista de 'ABC', el PSOE se ha escudado, dentro ya llamado caso Salzar, en los protocolos y en los procedimientos, pero, al final, añade "aunque los protocolos sean buenos o malos, son las personas las que tienen que tomar las decisiones", y en ese caso, "es bastante claro que ha habido un intento de encubrimiento".

Por otro lado, el periodista sostiene que este intento de encubrimiento "ni es nuevo ni es exclusivo del PSOE", sino que es "un mecanismo de readición habitual de los partidos". Esto es, "cuando un partido es acusado de corrupción o de irregularidades, lo primero que hace es cerrar filas y negar la verosimilitud de las denuncias", explica Cuartango.

Después, continúa, "cuando las revelaciones son ya incontestables es cuando se llevan las manos a la cabeza y dicen que van a tomar medidas. Y esto es lo que ha hecho el PSOE".

"Es evidente que han intentado taparlo y no se puede saldar con la destitución de Antonio Hernández, porque las responsabilidades no se trasladan a los de abajo, sino que las responsabilidades se trasladan hacia arriba", añade y concluye Cuartango, bromeando con que "a este paso, van a acabar cesando al portero del edificio". En el vídeo podemos ver al completo su explicación.

