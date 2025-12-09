Ahora

Análisis

Cuartango, sobre el caso Salazar: "Ha habido un intento de encubrimiento y esto no es nuevo ni exclusivo del PSOE"

El periodista Pedro García Cuartango analiza el comportamiento del PSOE con respecto al ya llamado 'caso Salazar'. En este vídeo, todos los detalles de su análisis.

Cuartango

Para el periodista Pedro García Cuartango, columnista de 'ABC', el PSOE se ha escudado, dentro ya llamado caso Salzar, en los protocolos y en los procedimientos, pero, al final, añade "aunque los protocolos sean buenos o malos, son las personas las que tienen que tomar las decisiones", y en ese caso, "es bastante claro que ha habido un intento de encubrimiento".

Por otro lado, el periodista sostiene que este intento de encubrimiento "ni es nuevo ni es exclusivo del PSOE", sino que es "un mecanismo de readición habitual de los partidos". Esto es, "cuando un partido es acusado de corrupción o de irregularidades, lo primero que hace es cerrar filas y negar la verosimilitud de las denuncias", explica Cuartango.

Después, continúa, "cuando las revelaciones son ya incontestables es cuando se llevan las manos a la cabeza y dicen que van a tomar medidas. Y esto es lo que ha hecho el PSOE".

"Es evidente que han intentado taparlo y no se puede saldar con la destitución de Antonio Hernández, porque las responsabilidades no se trasladan a los de abajo, sino que las responsabilidades se trasladan hacia arriba", añade y concluye Cuartango, bromeando con que "a este paso, van a acabar cesando al portero del edificio". En el vídeo podemos ver al completo su explicación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sentencia al fiscal general: el TS considera probado que filtró la confesión del novio de Ayuso porque no hay "alternativa razonable"
  2. El creador de los 'protocolos de la vergüenza' reconoce que eran "discriminatorios" y que advirtió de ello al exdirector sociosanitario de Ayuso
  3. El audio completo del CEO de Ribera demuestra que sí pidió priorizar el dinero en el Hospital de Torrejón: "Adecuamos el servicio al dinero que entregan"
  4. La ministra Pilar Alegría admite que su comida con Paco Salazar "fue un error": "No se tendría que haber producido"
  5. La jueza de la DANA vuelve a citar al jefe de gabinete de Mazón tras conocer sus mensajes con Pradas
  6. Muere el músico Jorge Martínez, líder, vocalista y guitarrista de Ilegales, a los 70 años