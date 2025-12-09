La crítica de Joaquim Bosch a la sentencia contra el fiscal general: "¿Se puede deducir que una llamada perdida es el origen de la filtración?"

El magistrado defiende en Al Rojo Vivo que "no se puede llegar a la conclusión de que hay culpabilidad del fiscal", por lo que "lo más razonable hubiera sido la absolución".

Este martes ha salido a la luz la sentencia por la que se condena al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, 20 días después de hacerse público el fallo. En un documento de más de 200 páginas, el Tribunal Supremo argumenta que la filtración de los correos en los que se reconocían los delitos fiscales del novio de Ayuso partió del fiscal general "o de alguien de su entorno".

Al respecto, el Supremo considera que "el correo electrónico de 2 de febrero, fue comunicado desde la Fiscalía General del Estado, con intervención directa, o a través de un tercero, pero con pleno conocimiento y aceptación por parte del Sr. García Ortiz, al periodista de la Cadena SER, D. Miguel Ángel Campos".

Según ha explicado el propio Miguel Ángel Campos en Al Rojo Vivo, la única comunicación que tuvo con García Ortiz fue "una llamada de cuatro segundos". Algo que, para el magistrado Joaquim Bosch, es totalmente insuficiente para condenar al ya ex fiscal general: "La comunicación con Campos fue una llamada perdida, ¿de ese indicio podemos deducir que el fiscal fue el origen de la filtración?".

"No se puede llegar a la conclusión de que hay culpabilidad del fiscal, lo más razonable hubiera sido la absolución", ha defendido Bosch en Al Rojo Vivo para concluir.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.