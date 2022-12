"ME SENTÍ SEÑALADO", ASEGURA COSCUBIELA

El portavoz de CSQEP en el Parlament, Joan Coscubiela, se ha dirigido a Jordi Sánchez, presidente de la ANC, en el debate de ARV: "A pesar de que el 11 de septiembre me señalaste como de los que no queríamos dejar votar, compartimos que no hay solución si no se vota en Cataluña". "¿Por qué motivo se me puede señalar a mí desde la tribuna y yo no puedo defenderme?", ha contestado Sánchez.