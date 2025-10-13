La corresponsal de laSexta Núria Garrido, increpada por israelíes en pleno directo: "Enseñan las banderas como si yo tuviera algo en contra de Israel"

Mientras informaba en directo para Al Rojo Vivo desde el hospital de Tel Aviv donde atienden a los rehenes liberados, la corresponsal de La Sexta fue interrumpida por un grupo de jóvenes israelíes: "Es un poco complicado mantener el relato".

Mientras informaba en directo para Al Rojo Vivo desde el hospital de Tel Aviv donde los rehenes liberados reciben atención médica, la corresponsal de La Sexta, Núria Garrido, se vio interrumpida por un grupo de jóvenes israelíes que la increpó mientras transmitía.

En el lugar se vivía un ambiente de alegría y expectación: decenas de personas se habían congregado para recibir a los rehenes, que llegaban en helicópteros al centro médico. Sin embargo, en pleno directo, varios jóvenes con banderas y tambores se acercaron a Garrido, la taparon, gritaron y dificultaron su trabajo. "Es un poco complicado mantener el relato", alcanzó a decir la periodista, que intentó cambiar de posición para seguir informando, aunque las molestias continuaron.

Aun así, Garrido ha continuado con la conexión y ha explicado en directo lo que estaba ocurriendo: "Lo que estáis viendo son adolescentes que no me dejan hacer el directo, pero seguimos adelante. Este es un país en el que estas cosas pasan".

Más tarde, en otra conexión, la periodista ha aclarado: "Enseñan las banderas israelíes como si yo tuviera algo en contra de Israel. Estoy contando que están llegando los rehenes, cosas buenas. Me gustaría resaltarlo porque estoy viendo cómo también increpan a otra compañera periodista".

