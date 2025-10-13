Ahora

alto al fuego

La corresponsal de laSexta Núria Garrido, increpada por israelíes en pleno directo: "Enseñan las banderas como si yo tuviera algo en contra de Israel"

Mientras informaba en directo para Al Rojo Vivo desde el hospital de Tel Aviv donde atienden a los rehenes liberados, la corresponsal de La Sexta fue interrumpida por un grupo de jóvenes israelíes: "Es un poco complicado mantener el relato".

nuria completo

Mientras informaba en directo para Al Rojo Vivo desde el hospital de Tel Aviv donde los rehenes liberados reciben atención médica, la corresponsal de La Sexta, Núria Garrido, se vio interrumpida por un grupo de jóvenes israelíes que la increpó mientras transmitía.

En el lugar se vivía un ambiente de alegría y expectación: decenas de personas se habían congregado para recibir a los rehenes, que llegaban en helicópteros al centro médico. Sin embargo, en pleno directo, varios jóvenes con banderas y tambores se acercaron a Garrido, la taparon, gritaron y dificultaron su trabajo. "Es un poco complicado mantener el relato", alcanzó a decir la periodista, que intentó cambiar de posición para seguir informando, aunque las molestias continuaron.

Aun así, Garrido ha continuado con la conexión y ha explicado en directo lo que estaba ocurriendo: "Lo que estáis viendo son adolescentes que no me dejan hacer el directo, pero seguimos adelante. Este es un país en el que estas cosas pasan".

Más tarde, en otra conexión, la periodista ha aclarado: "Enseñan las banderas israelíes como si yo tuviera algo en contra de Israel. Estoy contando que están llegando los rehenes, cosas buenas. Me gustaría resaltarlo porque estoy viendo cómo también increpan a otra compañera periodista".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Hamás libera a los 20 rehenes con vida mientras Israel excarcela a los primeros presos palestinos
  2. Feijóo compara a Abascal con Bildu tras su plantón el 12-O y el líder de Vox dice que "se ha debido dar un golpe en la cabeza"
  3. Doble 'toque' de Feijóo a Ayuso: le recuerda que el PP "cumple las leyes" por el aborto y choca con su definición de migración
  4. Ábalos prescinde de su abogado a tan solo dos días de su nueva declaración en el Supremo
  5. DANA Alice, en directo | La AEMET amplía hasta la medianoche el aviso rojo en el litoral sur de Valencia y Tarragona recibe un Es-Alert
  6. Un mail desvela que el príncipe Andrés tuvo contacto con Epstein más allá de lo que él había reconocido: "Volveremos a jugar"