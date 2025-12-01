Corbella, tajante sobre la peste porcina: "Si alguien come carne de jabalí, puede estar absolutamente tranquilo: este virus no afecta a los humanos"

El divulgador científico José Corbella explica la situación de la peste porcina africana en Cataluña y aclara que no existe riesgo alguno para la salud de la población, sino que se trata de un problema estrictamente económico. En el vídeo, los detalles.

Josep Corbella, divulgador científico de 'La Vanguardia', tranquiliza sobre la peste porcina detectada en Cataluña y por la que la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha activado 117 efectivos y 25 vehículos que ya se están incorporando al dispositivo para contener el brote de peste porcina africana, a petición de la Generalitat.

"No hay ningún riesgo para la salud humana, el virus causante de la peste porcina africana no infecta células humanas, es decir, no causa un problema de salud humana", afirma contundente Corbella. El problema en este caso no es de salud, sino económico.

Esto es, según explica Corbella, la peste porcina causa problemas a las personas que trabajan en el sector porcino, que es un sector muy importante en España ya que hay 150.000 empleos directos.

Y a partir del momento en que en un país hay peste porcina, aunque sea en jabalíes, explica el experto, "hay otros países que cierran las exportaciones y, si se cierran, tiene un impacto económico importante".

Tampoco habría problema para la salud humana si alguien come carne de jabalí que estuviera contaminada. Según Corbella, es importante que esto quede bien claro ya que "estamos en temporada de caza de jabalí y en muchas comunidades es común comer este tipo de carne.

"Las personas que coman carne de jabalí pueden estar absolutamente tranquilas porque éste es un virus que no afecta a la salud humana", concluye el experto, rematando que "incluso aunque el jabalí estuviera contaminado, que no tiene que estarlo porque este es un foco muy restringido en un área muy pequeña, no pasaría nada".

En el vídeo podemos ver, no obstante, al completo y con detalle la explicación de este divulgador científico.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.